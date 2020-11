Ibra não esqueceu de Maradona: "Não está morto, é imortal"

O atacante sueco, Zlatan Ibrahimovic utlizou as redes sociais para fazer sua homenagem a Diego Armando Maradona, que faleceu nessa quarta-feira aos 60 anos.

O sueco, que em várias oportunidades chamou a si mesmo de "Deus", sabia que hoje não era o dia de Zlatan, mas sim o dia de Diego.

"Maradona não morreu, ele é imortal. Deus deu ao mundo o jogador mais talentoso de todos os tempos. Viverá para sempre", escreveu o jogador do Milan no Instagram.

Mais uma mostra do poder do "Pelusa", já que poucas pessoas foram capazes de gerar o consenso, até mesmo com carismático - e um tanto egocêntrico - 'Ibra': Deus só existe um.