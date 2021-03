Ibra não se segura... e chora ao ser perguntado sobre a família!

Estamos acostumados a ver um Ibrahimovic durão, com aquela armadura tão característica. Mas, como todo mundo, ele tem um ponto fraco: sua família.

Cinco anos depois, ele foi convocado novamente pela Suécia para as eliminatórias da Copa do Mundo contra Geórgia e Kosovo. Na coletiva de imprensa antes do jogo, Ibra desatou a chorar.

Um jornalista lhe perguntou como sua família reagiu ao fato de ele ter voltado para defender as cores de seu país. Ibra, que tem que ficar totalmente isolado, em uma bolha, devido ao protocolo COVID-19, não aguentou e chorou.

"Não é uma boa pergunta", disse ele. O jornalista tentou mudar de assunto, mas já era tarde. Ibra levou a mão ao rosto e lágrimas surgiram em seus olhos. Ele teve que se recompor por alguns segundos, as palavras não saíam.

O atacante confessou que seu filho Vincent o recebeu em casa pela última vez com um "pai, não vá embora de novo" quando soube que estava jogando pela Suécia novamente. Ao contar isso, ele começou a chorar.

Quando ele falou novamente, ele falou com lágrimas nos olhos. Ibra mostrou que tem um grande coração e que, para ele, a família está em primeiro lugar.