Ibra pode acabar jogando... pelo clube que ele mesmo comprou!

No final de 2019, Zlatan Ibrahimovic, livre de sua conexão com o LA Galaxy americano, anunciou sua 'assinatura' para o sueco Hammarby, clube do qual se tornou co-proprietário. Agora ele poderia acabar sendo um jogador de futebol do clube.

Ibra treina na Suécia há alguns dias, como se ele fosse apenas mais um jogador do Hammarby. Para alguma coisa, ela investiu parte de sua fortuna no clube, ganhando a antipatia do Malmö.

Sua saída do Milan, o clube em que ele veio (ou melhor, voltou) no mercado de inverno passado, tem sido uma possibilidade desde o início. A situação do clube 'rossonero' não é adequada para sua exibição.

E o pavio foi aceso por Jesper Jansson, diretor de esportes do Hammarby, quando ele foi interrogado por 'Expressen' sobre a possibilidade de contratar, como jogador de futebol, o co-proprietário do clube.

"Provavelmente há alguma chance de contratá-lo, acho que sim. Mas apenas o próprio Zlatan sabe. Ele não disse nada, mas não precisamos dizer a ele que o queremos aqui. Ele não dirá nada até ter 100% de certeza, mas é claro gostaríamos que ele viesse", disse ele.

Por enquanto, Ibra terá que retornar à Itália em breve, e sua pré-temporada antes da pré-temporada que ele fará em Milão o ajudará a estar um pouco melhor preparado do que seus companheiros de equipe e rivais.

Ele, por enquanto, não está fechando esta porta. "Eu tenho um contrato com o Milan, vamos ver como termina lá. Quero jogar futebol o máximo que puder. Você nunca sabe o que pode acontecer, vamos ver", disse o sueco em 'DPlay'.