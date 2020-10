Ibra responde Lukaku: "Milão nunca teve um rei, eles têm um Deus"

Zlatan Ibrahimovic foi a estrela do 'derby della Madonnina' que o Milan jogou contra a Inter de Milão. E o jogador sueco respondeu nas redes sociais ao desafio de Lukaku.

Meses atrás, o jogador belga se autoproclamou "Rei de Milão". Agora, depois de vencer o clássico de Giuseppe Meazza, o sueco disse: "Milão nunca teve um rei, eles têm um Deus", referindo-se a si mesmo.

Mas o atacante do Milan deixou mais pérolas em declarações ao 'Sky Sport'. Ele está ciente do alto nível em que se encontra aos 39 anos, mas se arrependeu de não ter feito isso antes.

“Me sinto mais completo, tenho mais experiência. Quando você é jovem ainda está crescendo. Você passa um momento em que está aprendendo coisas, jogando, tem momentos e situações que se repetem. Agora me sinto completo. Se eu tivesse a condição que tinha aos 20 anos-30 anos, ninguém iria me parar. Mas de qualquer maneira, nem mesmo agora eles me param", disse Ibrahimovic.

Apesar de ser o líder da Serie A, Ibra não quis dar nada por certo. “Sim, existe a possibilidade de ganhar o 'scudetto'. Quem acredita pode fazer tudo. Estamos trabalhando para isso, então vamos ver o que acontece. Ainda é longo o caminho”, explicou.

Ibra chegou ao jogo depois de superar o COVID-19, do qual garantiu que só perdeu "um pouco o paladar". Por sorte, o jogador conseguiu se recuperar a tempo de chegar justamente para esse dérbi tão importante.