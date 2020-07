Ibra riu de Cristiano após marcar contra a Juventus

O Milan deu um importante corretivo na Juventus. O conjunto 'rossonero', que chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas conseguiu uma virada para 4 a 2.

Ibra, um dos goleadores do encontro, acabou dedicando um largo sorriso a Cristiano Ronaldo depois do marcar de pênalti no minuto 62.

Mas por que? Porque o luso, segundos antes da cobrança, disse a Szczesny o seguiente: "Você o conhece! Vai pegar".

Após a cobrança e o gol, o sueco olhou para o português e ambos riram da situação.