Ibra sendo Ibra: "Sou como Benjamin Button: nasci velho, mas morrerei jovem"

Zlatan Ibrahimovic mais uma vez deixou não apenas um doblete na vitória contra o Bologna, mas uma frase para ficar marcada. O atacante sueco se comparou a Benjamin Button.

Prestes a completar 39 anos, o jogador do Milan foi mais uma vez decisivo na vitória. Seus dois gols permitiram aos 'rossoneri' somar os três primeiros pontos da temporada.

"Sou como Benjamin Button: nasci velho, mas morrerei jovem", disse Ibrahimovic nos microfones do 'Sky Sport' quando o jogo terminou com a vitória da equipe da Lombardia.

Ibrahimovic explicou que "a equipe jogou bem". “Vê-se que ainda não estamos 100%, mas é importante começar com o pé direito. O objetivo é melhorar em relação à temporada passada, os jovens jogadores estão muito bem. Trabalham, ouvem e têm disciplina”, acrescentou.

"Nosso objetivo nesta temporada é terminar no lugar mais alto possível. Onde? Isso é um segredo", disse Ibrahimovic, que disse ser o primeiro a se pressionar.

"Gosto de ter essa responsabilidade. Não quero falar da minha idade me comparando com outros jogadores. Quero ser julgado em igualdade de condições, como se tivesse 20 anos", disse o atacante do Milan.