Ibra sobre a Seleção da Suécia: "Se me chamassem, eu iria pensar..."

Aos 39 anos, Ibrahimovic não se cansa de fazer gols. Na verdade, ele consideraria jogar pela Suécia novamente.

"Se me chamassem, eu iria pensar: 'me dê um tempo, preciso pensar sobre isso'. Mas deve vir dele. Porque se ele acha que sou muito grande, não estou interessado. Se acha que posso contribuir com algo, eu pensaria sobre isso", disse ele em entrevista ao jornal 'Aftonbladet'.

Ibrahimovic, que lidera a tabela de artilheiros da Itália com o Milan, foi premiado pela 12ª vez com a "Bola de Ouro" de melhor jogador sueco do ano concedida pela Federação de Futebol e tal jornal.

O maior artilheiro da Seleção Sueca, com 62 gols em 116 jogos, se aposentou após a Eurocopa de 2016, e desde então já deu algumas dicas de que poderia voltar, como antes da Copa do Mundo na Rússia, embora no final tudo fosse parte de uma campanha publicitária.

Ibra tem uma relação tensa com o atual treinador, Jan Andersson, a quem criticou duramente, por exemplo, há um ano, por não ter incluído jogadores de origem estrangeira na sua primeira lista quando assumiu o cargo.

Quando Andersson deixou o meio-campista da Juventus, Dejan Kulusevski, da Macedônia, dos onze titulares há semanas, Ibrahimovic falou nas redes sociais de "vergonha" e uma nova prova de que havia gente incompetente que sufocava o futebol Sueco.

“Eu não o conheço, nunca o julguei pessoalmente. Minhas palavras foram um julgamento pela convocatória que ele fez. E eu o mantenho. Sinto que tudo que construí por 20 anos desapareceu um dia. Se isso me incomoda? Sim, me incomoda”, disse o jogador de origem bósnio-croata.

“É claro que sinto falta da Seleção. Quero estar no Friends Arena. Sair com a camisa amarela e ver que está tudo cheio. Quem não sente falte é porque já terminou a carreira. E eu não terminei ainda", diz o atacante.

A Suécia está classificada para a próxima Eurocopa, que será disputada neste verão depois de ter sido adiada em 2020 devido à pandemia do coronavírus e na qual está enquadrada no mesmo grupo da Espanha.