Ibra sobre sua aposentadoria: "Nem eu sei o que quero"

Zlatan Ibrahimovic deve estar em Milão no final desta semana para retomar o treinamento com a equipe ou, pelo menos, se preparar para retornar à atividade, de acordo com o protocolo da gerência da Serie A. No entanto, o sueco reconheceu recentemente que não sabe o que acontecerá com o futuro se a SErie A for estendida para além de junho, a data em que seu contrato expirará.

"Nem eu sei o que quero", disse Ibra, que mais uma vez tem a sombra da aposentadoria em sua mente hoje em dia. Aos 38 anos, ele especula um retorno ao seu país antes de finalmente pendurar as chuteiras.

Enquanto toma uma decisão firme, ele continua a se preparar com o sueco Hammarby, do qual possui ações, como aconteceu novamente na terça-feira.

O clube continua "encantado" com isso. "Ele pode treinar conosco o tempo que quiser", disse o diretor esportivo do Hammarby, Jesper Jansson, em comentários ao 'Expressen'. "Ele não voltou à Itália. Não quero ser porta-voz do Zlatan, ele esteve aqui e treinou conosco, mas está em diálogo com o Milan", acrescentou Jansson.

Ibrahimovic retornou à Suécia em meados de março, quando a Serie A foi suspensa pelo COVID-19. Lá ele treinou em várias ocasiões porque a prática é permitida, mas não as partidas oficiais, devido às restrições do coronavírus. Ibra comprou 25% do clube no ano passado, um movimento que desagradou muitos dos torcedores do Malmö, seu primeiro clube.