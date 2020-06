Ibra volta a Milão e passará por mais exames médicos

O sueco Zlatan Ibrahimovic, atacante do Milan, retornou quarta-feira da Suécia para a capital da Lombardia e passará por exames médicos nos próximos dias para analisar a evolução da lesão muscular sofrida em 25 de maio.

Ibrahimovic, 38 anos, chegou a Milão na manhã de quarta-feira vindo de Estocolmo com óculos escuros e máscara, como visto em imagens circulando na internet, depois de passar os últimos dez dias em seu país.

O atacante sueco ativou o alarme no Milan em 25 de maio, quando teve que deixar o treino no centro esportivo de Milanello devido a uma lesão no sóleo da panturrilha direita.

Naquela época, o Milan informou que Ibra faria um novo exame dez dias após o primeiro, que foi em 26 de maio, de modo que o atacante deve passar por um exame entre quinta e sexta-feira.

Ibrahimovic, ex-jogador do Ajax, Juventus, Inter de Milão, Barcelona, ​​Paris Saint Germain, Manchester United e Los Angeles Galaxy, marcou quatro gols em dez jogos pelo Milan, clube ao qual voltou em janeiro após uma fase inicial de dois anos entre 2010 e 2012.

O Milan voltará a competir na Serie A em 22 de junho contra o Lecce, de acordo com o novo cronograma oficial, após quase três meses de paralisação devido ao coronavírus.