Ibrahimovic chega a 500 gols com clubes

Zlatan Ibrahimovic fez, neste domingo, seu 15º gol nesta temporada. Mais relevante que isso, chegou a 500 gols marcados por clubes ao longo da carreira.

O atacante de 39 anos do Milan demorou 30 minutos para superar o goleiro do Crotone e abrir o placar em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Italiano.

O lance iniciou com o sueco recebendo a bola na ponta esquerda da grande área e tabelando com Rafael Leão para receber livre nas costas da zaga e chutar cruzado no ângulo superior.

Com isso, Ibrahimovic já acumula 500 gols em uma carreira por clubes que totaliza 826 partidas disputadas, entre Paris Saint-Germain, Milan, Inter de Milão, Ajax, Juventus e Los Angeles Galaxy. Além disso, soma 62 gols com a camisa da seleção da Suécia.