Ibrahimovic decidindo o futuro de Jovic?

Não se sabe o que Ibrahimovic fará no futuro. Seu contrato termina em junho e, a partir daí, é algo totalmente desconhecido.

No Milan, diz 'Il Corriere dello Sport', eles estão aguardando a decisão que Ibrahimovic tomará para tentar contratar Luka Jovic. Porque, no caso de Ibra decidir continuar, a entidade esqueceria Jovic.

Tudo acontecerá em torno da decisão de Ibra. No Real Madrid e no Milan, eles estão muito atentos ao que o sueco dirá. O que, no momento, ainda não aconteceu.

Também será fundamental quando se tratar de contratar Jovic o que Ralf Rangnick dirá, que seria o próximo técnico do 'rossonero'. O treinador gosta de jovens jogadores de futebol e, portanto, estaria a favor de Jovic no lugar de Ibrahimovic.

De fato, Rangnick já teria pedido à diretoria para assinar com Jovic. Agora, resta saber se eles atenderão ao desejo do treinador.