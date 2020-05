Ibrahimovic deve estar recuperado em até cinco semanas

O Milan respira alívio. Depois de conhecer a gravidade da lesão de Zlatan Ibrahimovic, a equipe italiana já prevê o retorno do atacante ao time.

O sueco sofreu uma lesão na panturrilha direita, uma doença relatada pelo clube na terça-feira, descartando a possível ruptura do tendão de aquiles, que havia sido cogitada em sua saída do treino.

De acordo com 'La Gazzetta dello Sport', o atacante estará à disposição de Stefano Pioli dentro de quatro ou cinco semanas.

Trata-se de um reforço importante para a reta final da Serie A, em que o time luta para entrar na zona de classificação para as competições europeias.

Com 36 pontos, a equipe milanesa está na sétima colocação a três pontos do Napoli, sexto colocado, no último lugar que dá direito a competir na Europa League.