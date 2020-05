Ibrahimovic envia mais uma mensagem enigmática

O atacante do Milan, Zlatan Ibrahimovic, compartilhou na terça-feira a concepção de liderança do americano Michael Jordan, que considerou em seu documentário que um verdadeiro vencedor deve ser extremamente exigente e intransigente com seus companheiros de equipe para levá-los ao sucesso.

"Legal assistir 'The Last Dance' (documentário de carreira de Michael Jordan). Assim, as pessoas podem entender o que significa jogar com um atleta vencedor. Gostem ou não. Se não gostam, então não pratiquem esse esporte", Ibrahimovic escreveu em suas redes sociais.

Ibrahimovic, que retornou a Milão de Estocolmo na segunda-feira para voltar a treinar com seu clube, se referiu a um episódio de 'The Last Dance' transmitido na segunda-feira na plataforma 'Netflix', na qual Jordan revisou suas maneiras de aplaudir companheiros para melhorar.

De acordo com a ex-estrela do Chicago Bulls, é necessário que o líder de uma equipe seja extremamente exigente, até chegar a ser muito agressivo, desde que seus companheiros o sigam e se tornem um time vencedor.

Seus colegas de equipe do Bulls dizem que estavam sob pressão de Jordan na época, mas admitiram que, ao mesmo tempo, essa atitude ajudou a forjar uma das dinastias de maior sucesso na história do esporte, com seis títulos da NBA conquistados. entre 1991 e 1998.