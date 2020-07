Ibrahimovic ganhou a última batalha, mas CR7 ainda continua na frente!

Pensar em Cristiano é pensar automaticamente em Messi, mas há outro jogador com quem o português tem uma luta lendária, especialmente de egos, Zlatan Ibrahimovic.

O Milan-Juve na terça-feira passada foi o décimo segundo entre os dois, e embora ambos tenham feito gol, o jogo foi vencido por Ibrahimovic. O Milan venceu por 4-2, virando o 0-2 com o qual o jogo chegou aos 60 minutos.

Mas essa vitória foi apenas a segunda que Ibra alcançou contra Cristiano. A estrela portuguesa venceu cinco e outras cinco terminaram empatadas.

Tudo começou, como recorda 'AS', em um Portugal-Suécia, mas não é o play-off de que todos nos lembramos. Esse ocorreu em 2004, quando ambos eram estrelas emergentes. Com esse empate em 2 a 2, começou sua lendária luta de egos.

O outro triunfo de Ibra sobre Cristiano aconteceu em 2009, em um 'Clássico' que custou a liderança dos merengues pelas mãos do Barcelona, ​​na única temporada em que o sueco estava no Barça, precisamente um jogo decidido graças a um voleio indefensável do sueco.