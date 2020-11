Ibrahimovic garante liderança com assistência e gol de 'bicicleta'

Ele tem 39 anos, começou a sexta rodada na liderança da artilharia do Campeonato Italiano e deve mantê-la após os jogos deste domingo graças a um golaço.

Zlatan Ibrahimovic não só fez mais belo gol contra a Udinese, mas garantiu três pontos no fim da partida e confirmou a permanência do time na primeira posição da tabela.

A atuação do sueco começou no primeiro tempo, com a assistência para Kessié abrir o placar. Uma jogada de classe de Ibra ao receber lançamento, dominar no peito, ajeitar a bola protejando-a da marcação e servir seu companheiro, que chegou batendo com estilo.

O time da casa ainda reagiu na segunda etapa, quando um pênalti polêmico de Romagnoli foi convertido por De Paul. No entanto, o artilheiro voltaria a agir no fim da partida.

Aos 82 minutos, a zaga da Udinese tentou afastar um cruzamento vindo da esquerda, mas a bola subiu dentro da área e Ibrahimovic fez sua acrobacia para mandar para dentro. Não foi aquele movimento completo de bicicleta com a pedalada, mas é definitivamente um golaço a mais para a coleção do sueco.