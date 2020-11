Ibrahimovic machucado: a notícia que o Milan temia

A vitória convincente contra o Napoli no Estádio San Paolo por 3 a 1 teve um gosto amargo para o Milan. Líder isolado da Serie A Tim, os rossoneros perderam sua principal referência: Zlatan Ibrahimovic deixou o gramado com uma lesão e a notícia não é nada animadora para os torcedores do clube.

Depois de marcar dois gols, chegando a 10 na competição, Ibrahimovic sentiu um desconforto muscular e foi substituído com apenas 10 minutos para o fim da partida. O sueco ainda será submetido a exames para saber a gravidade da lesão.

No entanto, 'Sky Sports' afirma que o Milan terá que se virar por um bom tempo sem o seu principal atacante. O atual artilheiro do Campeonato Italiano deve ser desfalque por três ou até quatro semanas. Neste período, os Rossoneris disputam sete partidas.

Se a lesão for realmente constatada, será um desfalque importantíssimo para o time de Milão. Com 11 gols na temporada, Ibrahimovic é também o goleador do time em 2020-21 e é um dos pilares do time de Stéfano Pioli e não mostra sinais de queda de rendimento aos 39 anos.

O Milan lidera a Serie A Tim e vive um dos melhores momentos dos últimos anos. Com Juventus e Internazionale tropeçando neste início de campanha, o time de Pioli abre vantagem para, ao menos, lutar por uma vaga na Liga dos Campeões, torneio no qual é heptacampeão, mas que não disputa desde a temporada 2013/14.

Quais jogos Ibrahimovic deve perder por lesão?

26/11 - Lille x Milan - Liga Europa

- Liga Europa 29/11 - Milan x Fiorentina - Serie A Tim

- Serie A Tim 03/12 - Milan x Celtic - Liga Europa

- Liga Europa 06/12 - Sampdoria x Milan - Serie A Tim

- Serie A Tim 10/12 - Sparta Praga x Milan - Liga Europa

- Liga Europa 13/12 - Milan x Parma - Serie A Tim

- Serie A Tim 16/12 - Genoa x Milan - Serie A Tim

Para substituir o sueco, o Milan tem uma joia nas categorias de base que pode ser aproveitado. Lorenzo Colombo, do time sub-19, ganhou o apelido de máquina de gols e tem já tem algumas participações no time principal.