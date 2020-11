Ibrahimovic marca dois e Milan mantém liderança

O Milan entrou em campo para retomar a liderança assumida temporariamente pelo Sassuolo. O desafio era na casa do Napoli, que viu Ibrahimovic abrir o placar aos 19 minutos. Ele recebeu cruzamento de Theo Hernández e cabeceou para dentro.

Após o gol, o time da casa dominou a primeira etapa, mas voltou ao vestiário sem mexer no placar. No segundo tempo, o artilheiro da competição não demoraria para ampliar a vantagem visitante.

Aos 53 minutos, Rebic recebeu pelo lado esquerdo em jogada rápida e cruzou para Ibrahimovic, que usou a coxa para fazer o segundo do Milan. Com dez gols marcados, ele lidera a artilharia seguido por Cristiano Ronaldo e Lukaku; e quase teve um 'hat-trick', mas o terceiro foi anulado quando o sueco foi flagrado em posição irregular.

Logo depois, os donos da casa descontaram com Mertens, que recebeu cruzamento rasteiro de Mário Rui, dividiu com Romagnoli e finalizou para dentro. Seria o momento de reagir, mas Bakayoko foi expulso ainda antes dos 65 minutos, quando recebeu o segundo amarelo.

Sentindo dores, ainda sem o diagnóstico confirmado para uma possível lesão, o goleador teve que ser substituído por Colombo. Com vantagem no placar e no número de atletas, o time visitante ainda fechou o placar com Hauge recebendo assistência de Bennacer.

Com o resultado, o Milan mantém a vantagem de dois pontos sobre o Sassuolo, vice-líder. O Napoli soma 14 pontos é o sexto colocado.

Os milaneses voltam a campo pelo Campeonato Italiano no próximo domingo, quando recebem a Fiorentina. No mesmo dia, o Napoli enfrenta, em casa, a Sampdoria.