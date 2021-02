Ibrahimovic para Hauge: "Você é pizzaiolo ou jogador de futebol?"

Depois de enfrentar o Milan e marcar uma grande atuação com a camisa do Bodo Glimt, os 'rossoneri' contrataram o promissor Jens Hauge, um dos jogadores de maior projeção do futebol norueguês.

A jovem promessa deu entrevista ao 'CBS Sports' e revelou, justamente, uma história com Ibrahimovic ao chegar a San Siro: “Lembro que cheguei ao vestiário com um chapéu novo e Zlatan me disse: 'Você é um pizzaiolo ou jogador de futebol?'.

“Adoro quando as pessoas fazem piadas. Me ajuda muito com o idioma, porque falamos praticamente o mesmo, para podermos conversar na nossa língua”, acrescentou.

Ele também falou sobre seu compatriota e amigo Erling Haaland: "Conversamos muito, especialmente no verão, porque quase fui a uma equipe belga. Haaland concordou que talvez fosse melhor rejeitar essa oferta e esperar por outra melhor".

“Quando conversamos depois do jogo com o Milan, ele me disse: 'Vá em frente, vai ficar tudo bem. Jogar pelo Milan será difícil, claro. Você terá que trabalhar muito a língua, mas acho que vai ser bom para você. E agora, estou muito feliz com a escolha", concluiu.