Ibrahimovic perdoou; o Milan, não

Com 12 gols marcados, Ibrahimovic está no terceiro lugar da lista de artilheiros do Campeonato Italiano, mas poderia estar mais perto do líder Cristiano Ronaldo.

Neste sábado, o sueco desperdiçou sua quarta cobrança de pênalti nesta temporada, mas isso não impediu que o Milan derrotasse o Bologna pela 20ª rodada para seguir firme na liderança.

O erro ocorreu aos 26 minutos, quando o placar ainda estaba zerado e o atacante chutou desde a marca dos onze metros. O goleiro Skorupski adivinhou as intenções do atacante e defendeu, mas Ante Rebic aproveitou o rebote e mandou para dentro, minimizando a falha do colega.

Os outros gols foram marcados no segundo tempo. O Milan ampliou a vantagem com nova penalidade máxima, que dessa vez foi cobrada por Frank Kessié aos 55 minutos. Poli, aos 81, descontou para o Bologna, que não conseguiria voltar a superar Donnaruma.

Com o resultado, o Milan chega a 46 pontos e abre cinco de vantagem na liderança, mas pode ver a Inter se aproximar caso pontue neste sábado contra o Benevento. O Bologna, com 20 pontos, é o 13º colocado na tabela.