Ibrahimovic pode decidir o futuro de Milik

O futuro de Zlatan Ibrahimovic não está nada claro. O atacante sueco poderia deixar o Milan, momento em que o clube tentaria a contratação de Arkadiusz Milik, que também está na mira do Atlético de Madrid.

Por isso, Ibra poderia provocar que os 'rojiblancos' ficassem sem o seu objeto de desejo, já que a sua decisão influenciará se o clube italiano tentará Milik ou não.

De acordo com o 'El Desmarque', o atacante do Napoli é um pedido direto do Cholo Simeone, que ve no polonês o homem indicado para marcar os gols que andam faltando no conjunto 'colchonero'.

O presidente do Napoli fixou o valor do seu goleador em 40 milhões de euros. Uma intensa batalha por um jogador que já balançou as redes 12 vezes em 22 jogos nessa temporada.