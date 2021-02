Ibrahimovic recebeu insultos xenófobos no Estrela Vermelha-Milan

A intenção do Estrela Vermelha era ter pelo menos 16 mil torcedores em suas arquibancadas, 30% da capacidade, mas o governo sérvio rejeitou o pedido e a partida contra o Milan foi disputada a portas fechadas, mas isso não impediu um novo caso de xenofobia.

Desta vez foi a vez de Zlatan Ibrahimovic sofrer, embora o sueco não tenha ouvido ou pelo menos tenha ignorado com grande dignidade. O atacante do Milan assistiu ao jogo da arquibancada e alguns torcedores presentes no estádio começaram a insultá-lo.

Isso pôde ser visto através de algumas imagens viralizadas nas redes sociais, onde essas pessoas gritavam para ele de cima: "Seu m****, 'balija' fedido! Vou te f*** na sua boca!"

'Balija' é uma palavra étnica ofensiva usada contra o povo bósnio e tem a ver com as origens do pai de Zlatan, um muçulmano bósnio que emigrou para a Suécia.