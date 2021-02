Ibrahimovic e Rebic recolocam o Milan na liderança

Zlatan Ibrahimovic atingiu mais uma marca que é para poucos. Ao abrir o placar contra o Crotone, o sueco chegou a 500 gols marcados por clubes.

O atacante de 39 anos do Milan demorou 30 minutos para superar o goleiro do Crotone em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. Foi seu 15º gol nesta temporada, mas ele queria mais.

No segundo tempo, ele recebeu assistência de Theo Hernández e só precisou empurrar a bola para voltar a balançar as redes e fazer seu 501º, aumentando o placar para 2 a 0.

Ante Rebic seguiu os passos do sueco e também marcou duas vezes. O primeiro do croata foi de cabeça após cobrança de escanteio aos 68 minutos. Um minuto depois, ele aproveitou rebote em chute de Ibrahimovic para fechar o placar.

A vitória faz o Milan voltar à liderança isolada do Campeonato Italiano. Com 49 pontos, tem dois a mais que a Inter de Milão (2º) e sete de vantagem sobre a Juventus (3º). O Crotone permanece na lanterna com 12 pontos conquistados em 21 jogos.