Ibrahimovic retorna a Milão e começa nova quarentena

Nos últimos dias, o retorno de Zlatan Ibrahimovic à Itália já havia sido discutido. Uma volta ao território italiano que ocorreu nesta segunda-feira, quando o sueco desembarcou em Milão.

Agora, Ibra terá que passar uma quarentena de duas semanas, seguindo as normas estabelecidas pelo governo depois de entrar no país. A agência de notícias italiana 'ANSA' confirmou que o atacante de 38 anos chegou à cidade italiana dois meses depois de deixar o país.

Ele terá que treinar sozinho pelas próximas duas semanas sem ter contato com seus companheiros de equipe para evitar o contágio.

Durante as últimas semanas, o atacante veterano treinou com Hammarby Stockholm, clube sueco do qual é co-proprietário, onde a forma física foi mantida.