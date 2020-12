Ibrahimovic substituido por... Llorente?

Campeão do mundo e da Europa com a Seleção Espanhola, além de ter duas Ligas da Itália, uma Copa e duas Supercopas pela Juventus. Sem esquecer a Liga Europa que conquistou com o Sevilla na temporada 2015/16. Tudo isso tem um atacante como um dos responsáveis: Fernando Llorente.

O atual jogador do Napoli não conta para o seu treinador Gattuso, que nunca lhe deu a oportunidade de brilhar desde sua chegada ao time napolitano.

No entanto, a experiência e as 17 temporadas no futebol de elite permitem que várias equipes da Serie A perguntem por sua situação, como fez o Milan, segundo o 'AS'.

Os 'rossoneri' estariam cogitando o nome do atacante espanhol para substituir Ibrahimovic e, assim, seriam capazes de substituir o sueco em caso de lesão ou simplesmente para lhe dar descanso.

Com um contrato que termina em junho, o Napoli poderia deixá-lo sair de graça no próximo mercado de inverno. Embora os milaneses tenham perguntado por ele, a equipe mais bem colocada para conseguir é o Sampdoria, que lhe oferece um contrato de seis meses e opção de renovação.

Aos 35 anos e após ter marcado 186 gols em 602 jogos como profissional, Fernando Llorente está em busca de uma nova oportunidade que não encontrou em Nápoles.