Ibrahimovic testa positivo para coronavírus

Zlatan Ibrahimovic testou positivo para coronavírus, de acordo com informações divulgadas pelo próprio Milan em seu site.

O diagnóstico foi confirmado após a realização de uma prova PCR antes da partida contra o FK Bodo/Glimt pela fase prévia da Europa League, que será disputada nessa quinta-feira.

Ainda de acordo com o comunicado dos 'rossoneri', todos os demais membros do elenco, comissão e 'staff' que se submeteram as provas deram negativo, por isso, a partida não corre riscos.

O Milan conta ainda que "informou as autoriadades competentes' e que "o jogador entrou imediatamente em quarentena domiciliar".