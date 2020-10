No Milan, Brahim já supera seus números no Real Madrid

Brahim está aproveitando muito bem o empréstimo ao Milan. O atacante pertencente ao Real Madrid se tornou uma das figuras importantes do time italiano neste começo de temporada.

Boa parte da culpa disso é de Ibrahimovic. O sueco se tornou seu 'irmão mais velho' e juntos estão dando trabalho às defesas adversárias. A conexão entre os dois é total e Pioli está tirando proveito disso.

Contra o Sparta Praga, pela Liga Europa, Zlatan deu ao seu companheiro de ataque o primeiro gol do jogo, que acabou com vitória por 3 a 0. Foi a terceira vez que Brahim balançou as redes desde que chegou à Itália.

Em sete jogos, o espanhol já superou em um gol o total que marcou em 20 partidas disputadas com a camisa do Real Madrid. Brahim surfa na onda de um Milan que vive bom começo de temporada e aproveita a parceria ao lado do craque de 39 anos.