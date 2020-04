VÍDEO: o treino caseiro de Icardi, Cavani e Thiago Silva

Thiago Silva, um dos jogadores do PSG que resolveram voltar a seu país de origem em plena quarentena, está confinado por conta de medidas preventivas contra a propagação do coronavírus.

O futebol todo está no aguardo do fim de tal crise sanitária para que os jogos possam ser retomados, ainda que seja com os portões fechados. Torcedores, jogadores e clubes, todos ansiosos e unidos nessa batalha.

Enquanto isso, especulações sobre o mercado agitam o noticiário esportivo e apontam um possível futuro inusitado para Cavani.

Você confere agora jogadores como Thiago, Cavani e Icardi em seus treinamentos caseiros compartilhados pela internet.