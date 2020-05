O futuro de Mauro Icardi parece totalmente afastado de Milão. No futebol, não se pode dar nada como garantido, mas parece complicado voltar para um time em que o ítalo-argentino colecionou problemas na temporada passada.

O ex-jogador Antonio Cassano analisou sua situação e deu a entender que o atacante não usaria outra vez a camisa 'nerazzurra' sob nenhuma circunstância.

"Até onde eu sei, Icardi não pode voltar para a Inter. Icardi está fora da Inter, não vai mais usar essa camisa mesmo se não ficar em Paris", começou o ex-jogador de futebol italiano.

"Acho que a Inter receberá 70 milhões por ele e venderá para o PSG ou outro clube. Acho que vale a pena, mas será difícil encontrar uma equipe que possa pagar isso agora", disse Cassano.

O PSG estava interessado em adquirir o jogador antes do surto do coronavírus, mas, com a crise econômica em que o futebol entra, torna-se muito mais difícil pagar o valor acordado na época.