Icardi marca com as costas em vitória do PSG sobre o Marseille. DUGOUT

Confira como foi o gol com as costas marcado por Mauro Icardi na vitória por 2 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Olympique de Marseille, válida pela 24ª rodada do Campeonato Francês (Ligue 1) de 2020/21.