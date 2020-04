Icardi não tem lugar na Inter

O mercado de transferências está muito perto do seu início. Muitos jogadores poderiam mudar de ares no verão europeu. No entanto, Mauro Icardi não sabe o que será do seu futuro.

O argentino está emprestado ao PSG e o clube francês tem uma opção de compra pelos seus serviços. O time de Paris pensa se pagará ou não os 70 milhões a Inter.

O conjunto de Milão espera que sim. Javier Zanetti, vice-presidente do clube, conversou com a 'ESPN' e deixou claro que não vê espaço para o atacante no conjunto 'nerazzurro'.

"Não sei, acredito que não. No momento não estamos falando sobre o mercado. O importante é a saúde. Depois pensaremos nisso", revelou.