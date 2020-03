Icardi, uma oportunidade que o Real considera aproveitar

De acordo com o 'TuttoSport', Mauro Icardi aguarda uma possível ligação do Real Madrid ou da Juventus de Turim, seus destinos favoritos no momento.

Embora o PSG queira pagar a cláusula à Inter, o contrato de emprestimo estipula que a última palavra será de Mauro Icardi; portanto, se o argentino quiser ir para outro clube, o PSG terá que ficar na vontade de contratá-lo.

É o cenário perfeito para um terceiro entrar com uma oferta que satisfaça a Inter de Milão. E já que, de acordo com a mídia acima mencionada, Icardi gosta tanto do Real Madrid como da Juventus, os dois clubes poderiam estar diante de uma oportunidade de ouro para contratar um atacante "top" a um preço acessível de acordo com os padrões do mercado atual.