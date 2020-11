ídolo do United é detido acusado de agredir a namorada

O ex-jogador do Manchester United e atual treinador da Seleção de Gales, Ryan Giggs, foi detido em Pendleton acusado de agredir a sua namorada, Kate Greville.

De acordo com informações da imprensa britânica como 'The Sun', o ex-jogador 'red devil' foi levado até uma delegacia e prestou depoimento antes de ser liberado após o pagamento de fiança.

Os vizinhos de Giggs chamaram a polícia ao escutarem gritos. Um porta-voz das autoridades de Manchester revelou que Kate Greville apresentava ferimentos leves.

"Uma mulher de 30 anos sofreu ferimentos leves, mas não precisou receber atendimento médico. Um homem de 46 anos foi detido suspeito de agressão", relatou.

O ex-jogador rebate as acusações: "O Sr. Giggs nega todas as acusações de agressão feitas contra ele. Ele está cooperando com a polícia e continuará a auxiliá-los nas investigações em andamento".