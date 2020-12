Ídolos do Brasil de 1982 comentam a morte de Paolo Rossi

Pouco depois da morte de Diego Maradona, Paolo Rossi foi outro a nos deixar. Um dia após o falecimento, em decorrência de um câncer no pulmão, ex-jogadores da seleção brasileira de 1982 comentam a morte do algoz do Brasil naquela Copa do Mundo.

Uma das grandes seleções brasileiras de todos os tempos não foi campeã de uma Copa do Mundo, e muito disso se deve a Paolo Rossi. Os três gols marcados por ele fizeram o Brasil se despedir da competição ainda na segunda fase e deixaram seu nome marcado no futebol nacional.

Um dia após sua morte, nomes daquela grande seleção brasileira falaram sobre a perda do ex-jogador, falecido aos 64 anos. Zico, Júnior, Roberto Dinamite, Serginho Chulapa, Paulo Sérgio e Falcão deixaram suas mensagens de carinho ao melhor jogador da Copa da Espanha, ídolo italiano e da Juventus.

ZICO

"Mais um momento muito triste para o nosso futebol: a perda do Paolo Rossi, um cara de que tive oportunidade de me tornar grande amigo".

Em vídeo, o Galinho relembrou encontros que teve com Paolo Rossi, tanto no Brasil quanto na Itália - último deles, no ano passado, em uma premiação. Destacando a generosidade do ex-jogador, Zico fez questão de exaltar Bambino d'Oro.

"Um momento muito triste que a gente vive. Ele era um fenômeno dentro do futebol. Um cara que apesar de ter sido responsável praticamente por uma eliminação da seleção brasileira, das melhores que nós tivemos, fez seu trabalho por ser um grande profissional, grande artilheiro, um jogador que ficou marcado para sempre na história do futebol mundial. Que ele descanse em paz e que a gente possa seguir sempre com as boas lembranças que tivemos".

JÚNIOR

O ex-jogador e comentarista, ainda na noite de quarta-feira (9), exaltou o caráter de Paolo Rossi e o respeito que tinha pelo algoz.

"Depois de 82, quando fui para a Itália, ele jogava na Juventus. A gente se encontrava porque ele frequentava os mesmos restaurantes. Aquela figura é daquele jeito mesmo. Gentil e educado. Mesmo com tudo aquilo que fez contra a seleção brasileiro, foi incapaz de faltar com respeito, tirar onda. Respeito muito grande. A gente tinha um respeito muito grande pelo Paolo".

ROBERTO DINAMITE

"Grande talento, grande artilheiro", foi assim que Dinamite descreveu Paolo Rossi dentro de campo - do lado de fora a palavra foi "tranquilo", junto do respeito, mais uma vez ressaltado.

"Falar do Paolo Rossi a lembrança vem logo de 82. Naquela Copa do Mundo eu estava lá e foi um cara que conseguiu com a seleção italiana desclassificar o Brasil. Mas acho que acima disso está o ser humano, o talento e o caráter da pessoa. Não tive muito contato, basicamente na Copa do Mundo... ele passava ser uma pessoa do bem, tranquila, que respeitava o espaço dos outros e, além de tudo, um grande talento, um grande artilheiro, grande jogador. É com muita tristeza que falo do Paolo Rossi e que ele descanse em paz".

SERGINHO CHULAPA

O atacante foi mais um a lembrar do respeito de Paolo Rossi e a lamentar a perda do ex-jogador. "Um jogador que nunca falou mal do Brasil. Sempre respeitou"

"A gente foi pego de surpresa com a morte do Paolo Rossi. Realmente depois da Copa de 82, a gente teve um outro jogo lá na Itália. Jogo de festa. Tivemos contato com ele lá. Mas infelizmente o mundo perde mais um grande jogador".

PAULO SÉRGIO

O goleiro reserva da fatídica "tragédia do Sarriá" lamentou a morte de "mais um grande astro, grande personalidade do futebol", sem esquecer dos três gols que acabaram com o sonho do título mundial.

"Foi com surpresa e tristeza que eu recebi a notícia do falecimento do Paolo Rossi, 64 anos, muito novo. Mas a lembrança que eu tenho maior dele infelizmente não é boa também para nós brasileiros. Mas, enfim, depois tive várias oportunidades de enfrentar Paolo Rossi, ele jogando pela Itália não só futebol de campo, mas futebol de areia. Só tenho a lamentar porque é mais um grande astro, grande personalidade do futebol que a gente acaba perdendo".

FALCÃO

Autor do gol de empate que dava a classificação ao Brasil antes do terceiro tento de Rossi, Falcão destacou a alegria e o significado do amigo.

"O Brasil já chorou por causa dele. Hoje, o Brasil chora por ele, meu querido Paolo Rossi. Ele nos tirou de uma Copa do Mundo, mas nos conquistou com a sua alegria de viver, sua alegria de jogar futebol e, sobretudo, pela sua grande simpatia".