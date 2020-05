Ighalo insiste: quer terminar a temporada no United

A temporada no United terminou para Ighalo quando a Premier Legue foi interrompida pelo coronavírus. O nigeriano tentou ativa e passivamente estender seu empréstimo até a campanha terminar definitivamente, mas recebeu um negativo após o outro.

O nigeriano, de acordo com o 'Manchester Evening News', não desistiu e pediu novamente ao seu clube chinês, o Shanghai Shenhua, que prorrogasse o contrato de empréstimo assinado no começo do ano com os ingleses.

A decisão está nas mãos do clube asiático, que parece não ter a menor intenção de deixá-lo ficar na Europa por mais tempo do que o estipulado. Até a parada forçada pela pandemia, o jogador participou de oito jogos, sendo três como titular, e somou quatro gols e uma assistência.

Os asiáticos teriam, inclusive, uma oferta de renovação pronta para o atacante de 30 anos, que soma passagens por times como Granada, Udinese e Watford.