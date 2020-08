Iker Casillas anuncia a sua aposentadoria

Iker Casillas publicou uma longa carta de despedida em suas redes sociais para anunciar o fim da sua carreira como jogador profissional.

Pendura as luvas como um dos melhores goleiros da história da Espanha, lenda viva do Real Madrid, equipe que defendeu em 725 partidas oficiais. Após toda uma vida defendendo o time da capital espanhola, Casillas migrou para o Porto.

Aos 34 anos começou uma nova etapa na sua vida, embora mais breve do que ele imaginava, marcada por um infarto do miocárdio sofrido no dia 1º de maio de 2019.

Após mais de um ano afastado dos gramados, o espanhol decidiu anunciar a sua aposentadoria, depois de disputar 1.048 partidas, sendo titular em 1.030 delas. Em todo esse tempo sofreu 960 gols e manteve a sua mete zerada em 440 jogos, ou seja, 42% de jogos sem sofrer gols.

O goleiro escreveu uma longa carta de despedida, onde se destacam os seguintes pontos:

"Chegou o momento de dizer adeus. Hoje é um dos dias mais importantes e também mais difíceis da minha vida esportiva. O meu percurso no mundo do futebol começou há 30 anos, foi um caminho longo e, como todo o caminho, teve momentos bons e menos bons, alegrias e também tristezas. Neste momento da minha vida posso dizer, sem sombra de dúvida, que valeu a pena. Hoje é um dia difícil, mas não um dia triste. Me considero um sortudo por ter chegado aqui, por como cheguei, por ter conquistado tudo o que conquistei, por tudo. Estou feliz", escreveu.

"Ao Real Madrid, onde passei toda uma vida, que me educou, me viu e me fez crescer, por me inculcar os seus valores e fazer de mim o que sou. E ao FC Porto por me acolher como fez, por me ensinar a ver as coisas desde outro ângulo, por me dar a oportunidade de conhecer bem um clube e uma cidade pelos quais me apaixonei e que sempre levarei no coração. Vocês sempre serão parte de mim", agradeceu.

"Tenho a certeza de que não é um ponto final, a viagem não acaba aqui. Isto continua e tenho a certeza de que em breve nos encontraremos de novo", concluiu.