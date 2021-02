Ilaix faz reverência em agradecimento a Koeman por minutos recebidos

Ilaix está ganhando cada vez mais destaque na primeira equipe do Barcelona e é muito grato a Koeman por isso. Após o apito final da partida da LaLiga contra o Sevilla, no Sánchez-Pizjuán, ele buscou o técnico para agradecer.

As câmeras do 'Movistar' capturaram o momento. O jovem abaixou a cabeça, juntou as mãos e sorriu para o treinador. O técnico, de bom humor pelo bom trabalho, pela humildade e pela vitória sobre um rival de grande qualidade, estendeu a mão e deu-lhe um abraço.

O jogador do Barça entrou em campo pela terceira vez nesta temporada com os 'mais velhos'. Ele esteve contra o Alavés na LaLiga e contra o Cornellà na Copa do Rei. Aos poucos, vai conquistando espaço em um elenco em que muitos jovens já foram vistos ganhando destaque.

Pedri é um deles. O ex-Las Palmas abre caminho para jovens como Ilaix. Muito provavelmente, Ronald Koeman vai continuar a dar-lhe oportunidades até o final da temporada. Se ele mantiver seu ritmo, humildade e nível, poderá dar mais o que falar em breve.