VÍDEO: imagens de 1957/58, no 6º título espanhol do Real Madrid

O Real Madrid começou na temporada 53-54 um domínio que o levaria a conquistar quatro títulos em cinco temporadas. Este foi o último deles, tendo Alfredo Di Stéfano e Paco Gento como protagonistas.

Com 45 pontos, o Real Madrid foi proclamado campeão da Primeira Divisão com três pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid e sete sobre o Barcelona, terceiro lugar.

Nessa temporada, Alfredo Di Stéfano foi o artilheiro, juntamente com Manuel Badenes e Ricardo Alós, com 19 gols. Héctor Rial ficou com 17, junto com Joaquín Peiró.