Imbróglio interno sobre renovação incomoda estafe de Diego Alves

Pouco menos de dois meses para terminar o contrato de Diego Alves com o Flamengo, a situação segue indefinida. Depois de aceitar uma proposta do clube, o goleiro viu a diretoria recuar e após revista de valores, o que não agradou o estafe e ao atleta. Insatisfeitos com a demora, o arqueiro tem futuro incerto e não descarta deixar o Rubro-Negro.

Em meados de outubro, Diego Alves aceitou uma proposta de renovação oferecida pelo Flamengo. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor Bruno Spindel conduziram o negócio. Depois do goleiro aceitar os termos, o contrato foi para revista antes de ser regidido, foi aí então que o presidente Rodolfo Landim, e o CEO, Ricardo Belloti, vetaram.

A situação causou desconforto mas a dupla do departamento de futebol ficou de resolver a questão. Duas semanas depois, ainda não há uma definição, o que tem causado incômodo em Diego Alves e seu estafe. O atleta acredita estar faltando um pouco de respeitando com sua história dentro do clube.

Em janeiro, o Flamengo decidiu renovar ou reajustar o salário de alguns atletas, com contrato terminando no final do ano, Diego Alves entrou na rota, mas viu uma série de problemas adiarem a resolução do negócio. Entre eles, a prioridade de renovação do Mister Jorge Jesus, a pandemia, a contratação de um novo treinador e outros assuntos.

Diante da demora, o estafe de Diego Alves deu um ultimato a diretoria e espera que até a próxima semana tudo seja resolvido. Caso contrário, o caminho do goleiro campeão Brasileiro e da Copa Libertadores será de fato longe do Flamengo.

RENOVAÇÃO DE HUGO SOUZA

Depois de boas atuações com a camisa do Flamengo, a diretoria decidu dar um reajuste salarial a Hugo Souza, além de uma renovação de contrato. A ideia é valorizar o jogador, que recentemente, antes de pegar uma sequência como titular, teve propostas para sair.

Na última quinta-feira (05), os agentes do goleiro estiveram no Ninho do Urubu debatendo melhorias no contrato do atleta e um novo contrato deve ser firmado nas próximas semanas. O vínculo de Hugo com o Rubro-Negro vai até 2023 e deve ser ampliado até 2024.