Imbula, acusado de ter roubado... seu próprio carro!

Imbula está em uma situação um tanto complexa que as autoridades terão que decifrar. O jornal 'L'Équipe' conseguiu relatar uma história em que Imbula é acusado de roubar um carro e ele próprio denuncia chantagem.

Tudo começou quando o jogador de futebol e seu primo estavam viajando em um Audi RS3 com o qual sofreram um acidente. Um amigo desse primo era mecânico e ofereceu à Imbula que danificasse ainda mais o carro, de modo que a seguradora arcaria mais tarde com o custo do reparo, caindo assim em um golpe.

O jogador alega que ele não sabia nada sobre isso e Imbula permaneceu várias semanas sem saber nada sobre este veículo até que ele conseguiu entrar em contato com o mecânico Morgan B, e ele lhe disse que havia sido preso por um golpe e que precisava do certificado de registro e outro de venda para saber que ele era o proprietário.

Imbula continuou sem notícias e ativou a geolocalização, então seu primo foi com as outras chaves do carro, fazendo com que Morgan B denunciasse o roubo.

Logo depois, a polícia encontrou o veículo em uma rodovia, então os órgãos estão investigando o que aconteceu para descobrir quem é culpado.