Immobile alcançou Lewandowski com um 'hat trick'

Ciro Immobile fez um grande jogo contra o Hellas Verona, o italiano liderou a sua equipe na goleada da Lazio por 5 a 1 e fez algo que parecia improvável: empatar com Lewandowski pela Chuteira de Ouro.

O primeiro do italiano saiu aos 45' o segundo aos 83' e o terceiro aos 94'. O primeiro saiu de pênalti ainda no primeiro tempo.

O segundo de Immobile foi um verdadeiro golaço, deu um lindo toque e mandou a bola para as redes para ficar atrás do polonês do Bayern. E quando se menos esperava veio o 'hat trick', em outra penalidade.

Luis Alberto ia ser o responsável pelo cobrança, mas avisaram que Immobile empataria com Lewandowski e o companheiro deixou o artilheiro bater.

Faltam duas rodadas para o final do Campeonato Italiano, Immobile tem duas oportunidades para ultrapassar o rival e levar o prêmio para casa.