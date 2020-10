Immobile dá um tapa no rosto de Vidal e é expulso da partida!

O Lazio-Inter, já que Juventus x Napoli saiu do calendário, foi a partida mais atraente da rodada de domingo da Serie A italiana. E não decepcionou.

No segundo tempo, o 1-1 reinava no placar. Os 'neroazzurri' saíram na frente graças a um gol de Lautaro Martínez na primeira e o empate veio aos 55' com Milinkovic-Savic. Mas a tensão foi guardada para a reta final.

A 20 minutos do fim, Immobile reclamava com base numa falta. Arturo Vidal apareceu e disse algo que o atacante da Lazio pareceu não gostar.

Sua reação, do chão, foi dar um tapa na cara do chileno. Embora as imagens mostrem que foi mais um resvalão do que uma agressão direta, já que a mão do atacante escorregou no rosto de Vidal e acabou em sua camisa.

O ex-jogador do Barça foi ao chão, embora as câmeras o flagrassem dando uma de Busquets naquele 'Clásico' em que enquanto reclamava com as mãos no rosto, olhava com o canto do olho para ver o que acontecia.

Immobile viu o cartão vermelho direto e deixou a sua equipe com menos uma, embora antes do final, a conta foi igualada em número com a expulsão de Sensi no 87'.