Immobile está cansado e pede mais clareza ao governo

Na Itália ainda não se sabe o que acontecerá com o futebol. E essa incerteza está levantando dúvidas. E Immobile pediu clareza ao governo.

"Eu concordo com o pensamento do clube e de meus colegas de equipe. Não me parece correto poder correr em um parque público e não em Formello, onde temos um centro esportivo com seis campos que nos permitem treinar individualmente", afirmou Immobile em entrevista para a televisão oficial da Lazio.

"Não estamos fazendo polêmica, apenas queremos mais clareza. Queremos entender por que não podemos treinar em nosso centro esportivo. Estamos esperando para voltar a fazer o que queremos. O futebol gasta muito dinheiro e resta pouco tempo", acrescentou.

O governo italiano aprovou um decreto no domingo passado que permite que atletas que praticam esportes individuais treinem a partir de 4 de maio, enquanto impede que jogadores de futebol trabalhem em seus centros esportivos até o dia 18.

Além disso, será possível treinar nos parques a partir de 4 de maio, apesar de respeitar pelo menos um metro de distância de segurança.

Nesta quarta-feira, o ministro do esporte italiano, Vincenzo Spadafora, garantiu que, se fosse presidente de um clube da Serie A, começaria a pensar na próxima temporada porque considerou que as chances de retomar a competição "são cada vez menores".

A série A foi interrompida em 26 de março na jornada 26, com a Juventus liderando com uma vantagem de pontos sobre a Lazio, em segundo, e nove sobre a Inter de Milão, em terceiro.