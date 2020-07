Immobile, na frente de CR7 novamente ao marcar contra o Cagliari

A luta pela artilharia da Serie A está emocionante. O último golpe foi dado por Immobile durante a partida entre Lazio e Cagliari. Ele entrou na área graças a um passe filtrado de Luis Alberto e balançou a rede do gol rival.

Ele fez um gol com um belo chute, digno de craque. Não foi dos mais impressionantes, mas foi uma demonstração de que ele é um atacante puro: sabia como direcionar a bola para o lado oposto para que o goleiro não tivesse chance de defender.

O passe de Luis Alberto também foi digno de ser notado. O espanhol, em contra-ataque, ficou na frente da área rival, soube se entender com seu parceiro e o deixou sozinho na frente do gol. Sem sua fé de que a jogada poderia terminar em gol, não teria sido possível.

O gol o colocou à frente de Cristiano Ronaldo por ser o maior artilheiro do Campeonato Italiano e da Chuteira de Ouro com 31 gols contra os 30 da estrela da Juventus. Ainda faltam algumas rodadas na Itália e, com a pouca distância que há, pode haver muito mais ultrapassagens pela frente.