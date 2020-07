Impactante: Zidane chorou após ser campeão da LaLiga

Zidane já tem vários títulos como técnico do Real Madrid, mas na comemoração de nenhum deles ele foi visto tão empolgado quanto nesta quinta-feira. Ele próprio valorizou uma Liga altamente dispuada e sofrida por conta de fatores externos.

Após a vitória do Real Madrid e depois de todas as fotos das equipes com a taça, o técnico francês e seu segundo entraram no campo de Alfredo Di Stéfano apenas para conversar e avaliar o campeonato.

Zidane, pegando sua mão direita, começou a chorar quando as câmeras da 'Gol TV' o capturaram. Ele já era visto mais feliz do que o normal com seus jogadores, sabendo tudo o que tinha custado.

Um ano especialmente difícil para ele. Após a derrota em Mallorca, no primeiro turno, ele foi questionado, e até foi dito que sua posição no banco merengue estava em perigo.

Mas esse título da Supertaça, acompanhado por um retorno espetacular na Liga, levou a este merecido título da equipe merengue, que agora aproveita uma noite de ressaca na liga.