Impactos na Premier: 55 mi de prejuízo se a temporada não acabar

O Burnley publicou uma declaração em seu site pedindo de forma velada a disputa da temporada até o fim. A equipe da Premier League prevê um prejuízo milionário devido à falta de receita na televisão.

Os 'clarets' confirmaram que suas perdas chegariam a 55 milhões de euros por causa dos direitos de televisão caso o campeonato não seja completado.

Uma realidade que as equipes menos poderosas do campeonato terão que enfrentar se a temporada for encerrada sem todas as rodadas.

Paralelamente, o Burnley detalhou as perdas que ele terá se não houver mais jogos até o final do campeonato ou se o fizerem a portas fechadas. O clube deixará de arrecadar aproximadamente seis milhões de euros nas bilheterias.