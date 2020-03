Imprensa espanhola aponta Igor Gomes como: 'Novo Kaká'

O Real Madrid continua com a sua política de contratar jovens jogadores do outro lado Atlântico. Funcionou com Casemiro e busca por um 'novo Neymar' em Vinicius ou Rodrygo. Agora pode ser a vez do 'novo Kaká'.

De acordo com o diário 'AS' deste domingo, o time 'merengue' está de olho em Igor Gomes, meia do São Paulo que acaba de completar 21 anos. Tem 1,82 metros, é elegante na condução e boa chegada na área;

O próprio Kaká falou que o estilo de jogo de ambos é parecido. "Tem vezes que me recordo de mim, mas isso é pressioná-lo", disse o ex-jogador.

No último mês de setembro, Igor assinou um novo contrato com o tricolor paulista até 2023 que contém uma multa rescisória de 50 milhões de euros.