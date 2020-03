Imprensa espanhola detona Militão: "poucos sinais positivos"

Segundo o próprio Zinedine Zidane, o Real Madrid fez a sua pior atuação na temporada no último domingo, na derrota para o Betis.

Pouca coisa saiu bem para os madridistas e a imprensa espanhola não poupou as críticas. Um dos principais alvos foi o brasileiro Éder Militão.

"É verdade que deixaram Militão para dançar com o pior par do baile, mas também é fato que ele sofreu mais do que o devido com as investidas do francês Fekir. O ex-Porto, por quem o Real Madrid pagou caro, também se viu muito nervoso nas saídas de bola e nas disputas pelo alto, como na falta que cometeu por chegar atrasado na jogada, fruto de sua indecisão", escreveu o diário 'Marca'.

"No segundo tempo, deu para ver que ele estava muito abatido, ou com alguma dor, mas também já não havia jeito de substituí-lo, pois Zidane tinha feito as três mudanças em busca do empate", analisou a publicação.

"Com Sergio Ramos e Varane sendo titulares indiscutíveis, Zidane não lhe deu muitas oportunidades. E, quando ele jogou, tampouco a sorte o acompanhou. Com o brasileiro na equipe, o Real perdeu para PSG, Mallorca e Real Sociedad", completou.

"É fato que Militão ainda está em sua 1ª temporada e precisa de tempo para dar seu melhor, mas também é certo que, em seu 1º ano, deu poucos sinais positivos", finalizou.

Sem Carvajal e Nacho, o brasileiro foi o escolhido de Zidane para assumir a lateral-direita 'merengue' na partida de ontem.