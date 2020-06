Imprensa inglesa garante a volta de Guardiola ao Barça

Não é nada novo. De fato, há quem sonhe com o retorno de Guardiola desde o dia da sua saída. Mas agora o boato ganha força novamente. Dois fatores se unem para dar credibilidade: a crise de jogo e resultados do Barcelona, ​​e a sanção sem a Champions, à qual o Manchester City está submetido.

Foi só o Barça deixar outros dois pontos em Vigo para a imprensa inglesa começar a especular. "O Barça quer Pep de volta", é a manchete do 'Express' neste domingo em sua seção de esportes. "O gigante espanhol acredita que é possível se o recurso do City for rejeitado", completa

Na sua versão digital, o jornal vai além. "O Barcelona planeja uma reunião com o técnico do Manchester City, Pep Guardiola", legendou a notícia. Ou seja, os próprios ingleses, pelo motivo que seja, de alguma forma consideram que é possível.

E porque não? Por mais que Guardiola reafirme seu compromisso com o City, haja ou não uma penalidade que o deixe sem jogar na Liga dos Campeões, liderar um time apenas com aspirações domésticas é desperdiçar a genialidade do treinador.

Pep Guardiola tem apenas mais um ano de contrato com o City. As negociações sobre seu futuro, lembra 'Express', ocorrerão quando a temporada terminar.

O desempenho da equipe na competição também dependerá do seu futuro. Com um pé e meio na fase final de Lisboa, depois de vencer o Real Madrid no Bernabéu na ida das oitavas, não conquistar a tão esperada Liga dos Campeões seria visto como uma nova decepção.

O boato, seja como for, está de volta. O cenário é propício para isso. O Barcelona, ​​depois de duas partidas ruins, deixou de depender de si para vencer a Liga. Quique Setién, que chegou no inverno após a demissão de um Valverde questionado, não conseguiu reverter a situação.

O Barça não está bem, e o retorno do técnico que conquistou 14 títulos em quatro temporadas é visto como a solução para todos os problemas. Um retorno que seria possível se o City ficasse fora da Europa por sanção.