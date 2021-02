Imprensa italiana define partida entre Atalanta e Real como: "roubo" e "escândalo"

A vitória do Real Madrid sobre a Atalanta, merecida ou não, foi marcada pela polêmica expulsão de Freuler ainda no primeiro tempo. A imprensa italiana reagiu e criticou o trabalho do árbitro Tobias Stieler.

'Tuttosport' classifica a atuação do árbitro como "desastrosa", "roubo" e "um escândalo". Além de destacar uma partida "heroica" dos comandados de Gasperini.

'La Gazzetta dello Sport' trouxe em sua capa dessa quinta-feira a manchete "vermelho de raiva", e destacou que a expulsão de Freuler é "inexistente" e "um presente para o Real Madrid".

"O árbitro condicionou a partida transformando um amarelo em vermelho aos 18 minutos", destaca. A respeito de uma jogada entre Pasalic e Casemiro, o rotativo destaca: "Palasic mal encostou. Ele pensou duas vezes antes de mostrar o segundo amarelo. Já o 'Corriere dello Sport', escreveu em tom beligerante: "UEFA, somos capazes de eliminá-los sozinhos".