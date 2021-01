"Impressionado com nosso desempenho", diz Guardiola após vitória sobre o Aston Villa

O Manchester City derrotou por 2 a 0 o Aston Villa no Etihad Stadium em partida válida pela atrasada primeira rodada do Campeonato Inglês (Premier League) de 2020/21. Após o jogo, Pep Guardiola exaltou o desempenho do time.

“O mais importante para mim, mais do que seis vitórias consecutivas, é que estamos desde o jogo contra o Newcastle jogando da maneira que precisamos para sermos campeões”, disse o treinador do City.

Ainda havia mais elogios para a atuação. “(O desempenho foi) muito bom contra um time incrível. O mesmo nível, bastante semelhante aos últimos jogos desde o Newcastle, quando começamos a jogar muito melhor. Fiquei muito impressionado com o nosso desempenho. Jogamos muito bem”, acrescentou.

“Quando perdemos pontos, você não sabe se minhas decisões não foram boas o suficiente. Você precisa de tempo às vezes. Ficamos desapontados na temporada passada contra o Lyon na Liga dos Campeões e tínhamos 15 jogos até começarmos novamente. Jogamos contra o Wolves sem um amistoso. Não fomos consistentes o suficiente, talvez por causa das minhas decisões. Estamos jogando muito melhor”, avaliou Pep Guardiola.

O Manchester City é o segundo colocado na Premier League e soma 38 pontos, dois a menos que o Manchester United, que disputou um jogo a mais. Na próxima terça-feira, o time de Guardiola visita o West Bromwich pela 20ª rodada.